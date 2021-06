Foggia | smantellata una rete di pusher | 6 arresti

(Di martedì 29 giugno 2021)- Utilizzavano la parola 'mascherina' per indicare le dosi di cocaina, ma il linguaggio in codice è stato smascherato dalla Guardia di finanza: seini sono stati arrestati (3 in carcere e ...

... sei foggiani sono stati arrestati (3 in carcere e 3 ai domiciliari) sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di. Sono accusati, a vario titolo, di detenzione ai fini di ... Tre sono in carcere, altrettanti ai domiciliari. La «mascherina» era la parola in codice per indicare la cocaina ...