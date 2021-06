Filippo Bisciglia e l’appello all’ex fidanzata: “Vorrei rivederla” (Di martedì 29 giugno 2021) Alla vigilia di Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia ha parlato di un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, facendo tra l’altro un curioso appello a una sua ex fidanzata, che vorrebbe rivedere. L’attuale compagna Pamela Camassa, al suo fianco da 12 anni, non deve essere gelosa: il conduttore non ha mire romantiche, ma solo il desiderio di scusarsi con colei che è stato il primo amore. Il messaggio di Filippo Bisciglia per l’ex Annalisa Non si tratta delle ex illustri di Bisciglia, che in passato è stato fidanzato con Flora Canto (oggi compagna di Enrico Brignano) e Silvia Salvemini, ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Alla vigilia di Temptation Island 2021,ha parlato di un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, facendo tra l’altro un curioso appello a una sua ex, che vorrebbe rivedere. L’attuale compagna Pamela Camassa, al suo fianco da 12 anni, non deve essere gelosa: il conduttore non ha mire romantiche, ma solo il desiderio di scusarsi con colei che è stato il primo amore. Il messaggio diper l’ex Annalisa Non si tratta delle ex illustri di, che in passato è stato fidanzato con Flora Canto (oggi compagna di Enrico Brignano) e Silvia Salvemini, ...

