(Di martedì 29 giugno 2021) Sempre più e-commerce usano strategie simili a quelle dei videogiochi per attrarre acquisti, far tornare gli utenti e in alcuni casi creare dipendenza

Advertising

ilpost : Fare shopping online è diventato un gioco? - ippolito923 : RT @lucab962: Questa è ancora in giro a fare shopping ? - TuttoSuMilano : RT @RebeccaS91_: oggi devo andare milano e voglio fare tanto bello shopping, consigli sui negozi? - 0NLY_THE_BR4VEE : oggi vado a fare shopping :) - RebeccaS91_ : oggi devo andare milano e voglio fare tanto bello shopping, consigli sui negozi? -

Ultime Notizie dalla rete : Fare shopping

DCommerce.it

... ndr), dove in tanti fanno, gli assembramenti sono dietro l'angolo - afferma l'anziano ... Sebastiano del bar in piazza di Porta Pia si chiede: "Cosa ci siamo vaccinati a, se non possiamo ...... compresi i motori di ricerca, i siti dionline, i servizi di streaming e i social media. ...possano manipolare l'IA aiuta a far emergere i limiti di ciò che l'IA può realisticamente, e ...Le tradizionali aperture serali dell’estate pontederese slittano e diversi commercianti sono ancora indecisi. Associazioni di categoria e Comune al lavoro: "Creare anche eventi per attrarre gente in c ..."Dopo mesi di chiusure e riaperture siamo pronti ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni, sempre nel rispetto delle misure di igiene e sicurezza" – spiega Martina Branchi di Pull Love in Cors ...