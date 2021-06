Etiopia, governo dichiara 'cessate il fuoco unilaterale' in Tigray (Di martedì 29 giugno 2021) L'esercito del governo federale etiope ha dichiarato un 'cessate il fuoco unilaterale' in Tigray, come hanno riportato i media statali, mentre i combattenti ribelli sono entrati nella capitale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 giugno 2021) L'esercito delfederale etiope hato un 'il' in, come hanno riportato i media statali, mentre i combattenti ribelli sono entrati nella capitale ...

