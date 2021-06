Emerson Palmieri | “Stiamo sognando e faremo di tutto per vincere Futuro? Ho bisogno di giocare di più”

Advertising

FBiasin : Ma Bernardeschi, Belotti, Emerson Palmieri, Pessina e Toloi che si sono inginocchiati prima del match con il Galles… - gilnar76 : Emerson Palmieri chiarisce sul suo futuro: 'Andrò dove posso giocare di più' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Emerson Palmieri chiarisce sul suo futuro: 'Andrò dove posso giocare di più' - tuttoatalanta : Emerson Palmieri: 'Vogliamo continuare a sognare. Rispettiamo il Belgio' - Gio_Conforto : RT @tuttonapoli: Emerson Palmieri apre al ritorno in Italia: 'Farò le mie scelte per giocare di più' -

Ultime Notizie dalla rete : Emerson Palmieri

L'esternoha raccontato le sue impressioni ai microfoni Rai: "Siamo un gruppo bellissimo, una famiglia. Ora che siamo ai quarti di finale ci stiamo godendo il momento perché abbiamo ...: 'Vogliamo continuare a sognare, fa piacere vedere la Francia fuori, futuro in Italia? Ci sta', difensore del Chelsea e della Nazioanle italiana, guarda alla sfida dell' Italia contro il Belgio , match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Queste le sue parole: SUL GRUPPO ...Emerson Palmieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport in vista del match tra Italia e Belgio.Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e della nazionale italiana non esclude il ritorno in Italia a partire dalla prossima stagione. Tre club interessati a lui.