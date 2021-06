Dramma Euro 2020, un colpo basso e doloroso per due ex Juventus (Di martedì 29 giugno 2021) Euro 2020 è stato un vero e proprio Dramma per diversi calciatori e non solo. Quello che sta accadendo in questi giorni di certo nessuno se lo poteva aspettare. Getty ImagesSicuramente molti si aspettavano di vivere un Europeo ben diverso, quello del ritorno alla semi-normalità con di nuovo il pubblico sugli spalti. Eppure le cose non sono propriamente andate come ci si aspettava, anzi fin troppi sono stati i colpi di scena visti fino a questo momento. Per esempio ha lasciato tutti senza parole il fatto che la Danimarca abbia fatto tanta strada e che l’Italia di Roberto Mancini al momento le abbia vinte tutte. Ultima è ... Leggi su altranotizia (Di martedì 29 giugno 2021)è stato un vero e proprioper diversi calciatori e non solo. Quello che sta accadendo in questi giorni di certo nessuno se lo poteva aspettare. Getty ImagesSicuramente molti si aspettavano di vivere unpeo ben diverso, quello del ritorno alla semi-normalità con di nuovo il pubblico sugli spalti. Eppure le cose non sono propriamente andate come ci si aspettava, anzi fin troppi sono stati i colpi di scena visti fino a questo momento. Per esempio ha lasciato tutti senza parole il fatto che la Danimarca abbia fatto tanta strada e che l’Italia di Roberto Mancini al momento le abbia vinte tutte. Ultima è ...

Advertising

federico20056 : RT @daGhandi_aFede: il problema è che io posso compensare solo con il cannone visto che il corso con lo sciamano costa quanto una casa e in… - daGhandi_aFede : il problema è che io posso compensare solo con il cannone visto che il corso con lo sciamano costa quanto una casa… - MyFriendDario78 : RT @ElefantiGli: Gli Europei 1992 terminano in gloria per la Danimarca. Ad accompagnare la vittoria sulla Germania e la festa di popolo a… - DaRonz82 : RT @ElefantiGli: Gli Europei 1992 terminano in gloria per la Danimarca. Ad accompagnare la vittoria sulla Germania e la festa di popolo a… - ElefantiGli : Gli Europei 1992 terminano in gloria per la Danimarca. Ad accompagnare la vittoria sulla Germania e la festa di po… -