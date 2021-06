Cashback sospeso da luglio, cosa dicono i partiti (Di martedì 29 giugno 2021) Cashback di Stato sospeso dal 1 luglio tra malumori e apprezzamento di maggioranza e opposizione. Da esponenti Pd e M5S che chiedono al governo e al premier Draghi di tornare indietro sui suoi passi, a quelli di Fi e FdI che plaudono all’iniziativa arrivata dopo l’opposizione al Cashback dalla sua nascita, ecco cosa dicono i partiti. “La sospensione del Cashback è un errore, l’ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare indietro su questa decisione”. Ad affermarlo in una nota è il ministro delle Politiche agricole, Stefano ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021)di Statodal 1tra malumori e apprezzamento di maggioranza e opposizione. Da esponenti Pd e M5S che chiedono al governo e al premier Draghi di tornare indietro sui suoi passi, a quelli di Fi e FdI che plaudono all’iniziativa arrivata dopo l’opposizione aldalla sua nascita, ecco. “La sospensione delè un errore, l’ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare indietro su questa decisione”. Ad affermarlo in una nota è il ministro delle Politiche agricole, Stefano ...

petergomezblog : Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d’Italia che ne chiese lo s… - FrancescoLollo1 : Il #cashback sarà sospeso dal 1 luglio, come chiedeva Fratelli d’Italia. Ora ci è arrivato anche il governo #Draghi… - Adnkronos : #Cashback sospeso dal 1 luglio, Meloni: 'Tentativo di controllare gli italiani in cambio di elemosina, ora ci è arr… - Cate83236905 : RT @RossellaRome: Hanno sospeso il #cashback . Buone notizie per tutti coloro che facevano molta fatica ad accettare moneta elettronica, fo… - giuseppelacara : RT @GiorgiaMeloni: Il #Cashback sarà sospeso dal 1° luglio. FDI è stata l’unica forza politica a dire da subito che cashback e lotteria sco… -