CALCIOMERCATO SERIE A: Bellerin per l’Inter, la Juventus su Kaio Jorge (Di martedì 29 giugno 2021) Non solo il CALCIOMERCATO del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juventus, Inter, Napoli e altre big di SERIE A oggi, 29/06/2021. Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 giugno 2021) Non solo ildel Milan. Il punto sui movimenti di mercato di, Inter, Napoli e altre big diA oggi, 29/06/2021.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Lecce, trattativa in stato avanzato per Brynjar Ingi #Bjarnason #Ascoli, D'Orazio verso i… - Gazzetta_it : Juve verso il 30 giugno con zero cessioni. E la corsa alle plusvalenze? La nuova strategia - sportli26181512 : Ag. Van Aanholt: 'Affare a zero, club di Serie A interessati. Sarebbe pronto per l'Inter': Michael Jarman, procurat… - tabellamercatob : #Calciomercato panchine #SerieB Diciassette squadre sistemate Mancano solo gli annunci per Gorini al #Cittadella… - moviestruckers : #Impero: la nuova serie Sky Original sul calciomercato con #FrancescoMontanari -