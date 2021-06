Calciomercato Sampdoria | piacciono due gioielli della Roma

(Di martedì 29 giugno 2021) Fari puntati su due. Il, dopo aver salutato Claudio Ranieri, attende di conoscere ufficialmente il nuovo allenatore per compiere una sterzata prepotente. Tutte le vie portano a Roberto D’Aversa, ma finché non c’è l’ufficializzazione la casella resta ancora vuota. Carlo Osti, però, lavora sulle trattative di mercato: il dirigente blucerchiato ha individuato due profili giovanissimi.: Darboe e Zalewski nel mirino dei blucerchiati Voglia di ringiovanire la rosa per il nuovo ...

Commenta per primo Sul nome del futuro allenatore dellaormai è stato sciolto il riserbo: il tecnico blucerchiato sarà, salvo clamorosi colpi di scena, Roberto D'Aversa . Questo l'esito dell'incontro, svoltosi ieri a Sabaudia a casa del ..., ecco D'Aversa Tutto apparecchiato ormai per mister Roberto D'Aversa alla, ...2020 - 2021 Locatelli - Juve: c è l accordo; Belotti: 34 milioni dall Arsenal 13 ORE FA ...Mancano solo le firme, poi Roberto D’Aversa sarà ufficialmente il nuovo allenatore della Sampdoria: i dettagli del contratto del tecnico Roberto D’Aversa sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. L’in ...Si sta mettendo in gran mostra agli Europei di calcio con la sua Repubblica Ceca. Si tratta dell’attaccante Patrik Schick, volto noto del calcio italiano. Nella rassegna europea il giocatore ha realiz ...