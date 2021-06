Bologna, uccide una sua coetanea: 16enne accusato di omicidio premeditato (Di martedì 29 giugno 2021) E’ accusato di omicidio premeditato il 16enne che ha ucciso una sua coetanea, Chiara Gualzetti: ritrovata l’arma ripulita E’ accusato di omicidio aggravato e dal fatto che la vittima fosse minorenne, il ragazzo che ha confessato di aver ucciso Chiara Gualzetti e che secondo gli inquirenti ha pianificato il delitto. Il giovane avrebbe infatti dato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 giugno 2021) E’diilche ha ucciso una sua, Chiara Gualzetti: ritrovata l’arma ripulita E’diaggravato e dal fatto che la vittima fosse minorenne, il ragazzo che ha confessato di aver ucciso Chiara Gualzetti e che secondo gli inquirenti ha pianificato il delitto. Il giovane avrebbe infatti dato L'articolo proviene da Inews.it.

