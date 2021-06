Bimba di 5 mesi trovata con un sacchetto attorno alla testa

La bimba, di soli 5 mesi, è stata ritrovata con un sacchetto di plastica attorno alla testa. La Procura di Sassari ha iscritto i genitori nel registro degli indagati

Lotta tra la vita e la morte una bimba sassarese di soli 5 mesi che è stata ritrovata con un sacchetto di plastica attorno alla testa nella sua culla. Il sostituto procuratore di Sassari, Paolo Piras, ha iscritto entrambi i genitori nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di abbandono di minore, ma la Procura valuta anche l'ipotesi di lesioni gravissime.

