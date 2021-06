Batteria più grande sui prossimi Apple Watch Series 7 (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo le ultime informazioni emanate da un report taiwanese, la prossima generazione di Apple Watch Series 7 sarà potenziata in termini di autonomia, oltre all’introduzione di nuove ed interessanti funzioni. Il dispositivo dovrebbe essere annunciato insieme ai prossimi iPhone in uscita in autunno 2021. Il famoso analista di Apple, Ming-Chi Kuo, nel 2020 affermò che l’orologio intelligente in uscita quest’anno avrebbe ottenuto un significativo cambiamento per quanto riguarda il design interno: infatti, si vocifera di un possibile System on a Chip S7 più piccolo per liberare spazio e sfruttare una ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo le ultime informazioni emanate da un report taiwanese, la prossima generazione di7 sarà potenziata in termini di autonomia, oltre all’introduzione di nuove ed interessanti funzioni. Il dispositivo dovrebbe essere annunciato insieme aiiPhone in uscita in autunno 2021. Il famoso analista di, Ming-Chi Kuo, nel 2020 affermò che l’orologio intelligente in uscita quest’anno avrebbe ottenuto un significativo cambiamento per quanto riguarda il design interno: infatti, si vocifera di un possibile System on a Chip S7 più piccolo per liberare spazio e sfruttare una ...

