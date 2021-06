Assemblare un pc per gamer: i consigli di Os Gaming (Di martedì 29 giugno 2021) Come si configura un pc per il Gaming? Per rispondere a questa domanda ci siamo rivolti agli specialisti di OS Gaming, dei veri esperti del settore. Potremmo iniziare dal processore, no? Sì, quasi tutti i giochi hanno bisogno di un processore con più core, ma quattro sono più che sufficienti. È chiaro che tutto dipende dal tipo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 giugno 2021) Come si configura un pc per il? Per rispondere a questa domanda ci siamo rivolti agli specialisti di OS, dei veri esperti del settore. Potremmo iniziare dal processore, no? Sì, quasi tutti i giochi hanno bisogno di un processore con più core, ma quattro sono più che sufficienti. È chiaro che tutto dipende dal tipo L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

ekkotmgdr : @afurotmgdr -si grattò la testa, cercando di assemblare i pochi frammenti che possedeva «Oh giusto! Sono un giovane… - AsaliahKing : È uno spasso vedere Ashley e Robbie assemblare la playlist spotify per EXU ?? Dovrei torturarci anche i miei giocatori ?? - ylefsch : @EnergyWebRadio1 A loro serve per assemblare ma non è per tutti così... - ModelSpaceIT : Model Space propone ai più #piccoli il fantastico #modello del #biplano #SopwitCamel, l'#aereo da #caccia che prese… - NINTAIRY0KU : @beer_psycho eh sì purtroppo lo uso per giocare, e più che altro per ora sono costretta ad avere Windows per alcuni… -