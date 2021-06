(Di martedì 29 giugno 2021) Proseguono da parte dei Carabinieri del NOR, sezione radiomobile della Compagnia di Latina, gli accertamenti volti a stabilire le cause delstradale verificatosi ieri sull’, nel comune di Pontinia.sull’positiva all’alcol test Nell’erano rimasti coinvolti due veicoli, un’auto e un’autocarro. L’autovettura era condotta da una57enne tedesca, mentre l’autocarro era guidato da un uomo 43enne. Dopo il violento impatto frontale, laè stata trasportata in ...

Advertising

CorriereCitta : Appia: si indaga sul grave incidente causato da una donna ubriaca -

Ultime Notizie dalla rete : Appia indaga

Il Corriere della Città

.... Hanno rubato gioielli e circa 70mila euro in contanti dalla cassaforte, 10mila euro di sigarette e altrettanti di gratta e vinci. Sul posto, chiamati all'alba di ieri, la polizia che...... sull'Pignatelli. Il difensore della Roma - solo l'ultimo di tanti romanisti vittime di furti ... Per chinon sarebbero professionisti, ma potrebbero aver agito dopo alcuni appostamenti. Non ...Proseguono da parte dei Carabinieri del NOR, sezione radiomobile della Compagnia di Latina, gli accertamenti volti a stabilire le cause del grave incidente stradale verificatosi ieri sull’Appia, nel c ...Latina – I carabinieri del Nor, sezione radiomobile di Latina, stanno svolgendo ulteriori indagini utili a stabilire le cause del grave incidente che si è verificato ieri sulla via Appia nel territori ...