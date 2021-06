Via Dalmazia, sottopasso pedonale senza pavimentazione (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Terminati i lavori relativi ai sottoservizi, il passaggio pedonale di via Dalmazia appare in condizioni poco dignitose. Sul lato sinistro (direzione mare), unica possibilità per passeggini e carrozzine dei portatori di handicap, è sostanzialmente scomparso il tappetino antiscivolo in gomma. Il cantiere è stato smontato ma non è stata ancora ripristinata la pavimentazione. Una logica pur sembra esserci: il lato sinistro del sottopassaggio pedonale si è così paradossalmente uniformato, in termini di disconnessione della pavimentazione, a quello destro. Laddove molte ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Terminati i lavori relativi ai sottoservizi, il passaggiodi viaappare in condizioni poco dignitose. Sul lato sinistro (direzione mare), unica possibilità per passeggini e carrozzine dei portatori di handicap, è sostanzialmente scomparso il tappetino antiscivolo in gomma. Il cantiere è stato smontato ma non è stata ancora ripristinata la. Una logica pur sembra esserci: il lato sinistro del sottopassaggiosi è così paradossalmente uniformato, in termini di disconnessione della, a quello destro. Laddove molte ...

Advertising

anteprima24 : ** #Via #Dalmazia, #Sottopasso pedonale senza pavimentazione ** - Felix_il_gatto : Ieri sera a completamento della serata, una passata da 'Saettone' a via Dalmazia... favorite? Buona Domenica ???? - lucabattanta : RT @Euroit01: Terremoto in Montenegro di magnitudo 4.7. Avvertito in Dalmazia - Euroit01 : Terremoto in Montenegro di magnitudo 4.7. Avvertito in Dalmazia - magazine24it : Valbisagno – Traffico il tilt per i cantieri di via lungobisagno Dalmazia -

Ultime Notizie dalla rete : Via Dalmazia Ai tavoli o al banco senza rispettare la distanza minima, sanzioni nel Vastese A Vasto sono state controllate 117 persone e sono stati sanzionati cinque esercizi pubblici nella zona di via Dalmazia per violazione della normativa anti - covid. I titolari infatti, avevano ...

Provincia di Chieti, controlli nel weekend: sanzionati 5 esercizi pubblici A Vasto sono state controllate 117 persone e sono stati sanzionati cinque esercizi pubblici nella zona di via Dalmazia per violazione della normativa anti - covid. I titolari infatti, avevano ...

Via Dalmazia, sottopasso pedonale senza pavimentazione anteprima24.it Provincia di Chieti, controlli nel weekend: sanzionati 5 esercizi pubblici Controlli a Vasto e Chieti nel fine settimana per il contrasto alla diffusione del contagio e degli episodi di violenza urbana ...

Controlli prevenzione antiviolenza: a Vasto Marina sanzionati 5 locali Cinque esercizi della "movida" di Vasto Marina sanzionati a seguito dei controlli interforze disposti dal Questore di Chieti per prevenire episodi di violenza.

A Vasto sono state controllate 117 persone e sono stati sanzionati cinque esercizi pubblici nella zona diper violazione della normativa anti - covid. I titolari infatti, avevano ...A Vasto sono state controllate 117 persone e sono stati sanzionati cinque esercizi pubblici nella zona diper violazione della normativa anti - covid. I titolari infatti, avevano ...Controlli a Vasto e Chieti nel fine settimana per il contrasto alla diffusione del contagio e degli episodi di violenza urbana ...Cinque esercizi della "movida" di Vasto Marina sanzionati a seguito dei controlli interforze disposti dal Questore di Chieti per prevenire episodi di violenza.