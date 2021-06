Variante Delta, Sileri: “Doppia dose vaccini la copre” (Di lunedì 28 giugno 2021) “La Variante Delta è coperta dalla Doppia dose dei vaccini” anti-Covid. “Ci potranno essere piccole differenze tra un vaccino e l’altro, e l’analisi ci darà dati esatti. Quindi si tratta di correre con le seconde dosi, continuare a vaccinare la popolazione e andare a prendere soprattutto quella fascia di popolazione più giovane che, al momento, si sta vaccinando ma i numeri sono ancora bassi”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a ’24Mattino’ su Radio 24. Over 60 non vaccinati? “Credo che la maggioranza non si sia vaccinata perché riluttante al ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) “Laè coperta dalladei” anti-Covid. “Ci potranno essere piccole differenze tra un vaccino e l’altro, e l’analisi ci darà dati esatti. Quindi si tratta di correre con le seconde dosi, continuare a vaccinare la popolazione e andare a prendere soprattutto quella fascia di popolazione più giovane che, al momento, si sta vaccinando ma i numeri sono ancora bassi”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenuto a ’24Mattino’ su Radio 24. Over 60 non vaccinati? “Credo che la maggioranza non si sia vaccinata perché riluttante al ...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - Leonard33968045 : RT @ladyonorato: La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NON ferma… - Riccardi_FVG : ?ALL'APERTO VIA LA MASCHERINA ??, MA SEMPRE CON PRUDENZA Finalmente dopo 8 mesi oggi termina l'bbligo di indossare… -