Riforme | Letta | ' proposta Pd per stop cambi casacca | umiliano democrazia' **

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Noi siamo e viviamo in unamalata. Perchè unache vede in 10 anni il susseguirsi di 7 governi non è fisiologico" ed inoltre "in questa legislatura poi abbiamo visto il più grande numero didi" ma "oggi c'è una grande occasione che è la riforma dei regolamenti parlamentari" e all'interno di questa "noi proponiamo alcune importanti novità che servono a scongiurare la chiusura del Parlamento nei confronti dei cittadini". Così il segretario del Pd, Enrico, alla conferenza stampa per la presentazione delladem di ...

...più urgente mettere sotto accusa l'Ungheria per la presunta intonazione omofoba di alcune...portare acqua - politicamente non illegittima - a uno dei discorsi - guida con cui Enricosta ...Per difendere il modello sociale danese, in buona parte frutto dellesocialdemocratiche, è ... Qualcuno, per cortesia, avvisi Enricoe i suoi sodali.Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Alle 15 farò una conferenza stampa con i nostri responsabili riforme istituzionali per presentare la proposta Pd contro il trasformismo parlamentare. Questa è la legislatu ...ROMA, 28 GIU - "E' difficile codificare ora una nuova legge elettorale, quello che serve ora sono le riforme per il rilancio del paese a tutti i livelli, dal lavoro alla sanità. Non vogliamo prendere ...