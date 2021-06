Ranking Wta lunedì 28 giugno 2021: Giorgi guadagna tredici posizioni (Di lunedì 28 giugno 2021) L’australiana Ashleigh Barty è ancora al comando della classifica del Ranking Wta aggiornata a lunedì 28 giugno 2021. Nessuna grande novità rispetto alla scorsa settimana, con Naomi Osaka in seconda posizione seguita da Simona Halep, Aryna Sabalenka e Sofia Kenin. Punti importanti quelli guadagnati dalla canadese Bianca Andreescu che gli permettono di avvicinarsi alla statunitense. Grandi passi avanti per Camila Giorgi che passa dalla 75esima alla 62esima posizione. 1 AUS Ashleigh Barty 7875 2 JPN Naomi Osaka 7346 3 ROU Simona Halep 6330 4 BLR Aryna Sabalenka 6195 5 UKR Elina Svitolina ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) L’australiana Ashleigh Barty è ancora al comando della classifica delWta aggiornata a28. Nessuna grande novità rispetto alla scorsa settimana, con Naomi Osaka in seconda posizione seguita da Simona Halep, Aryna Sabalenka e Sofia Kenin. Punti importanti quelliti dalla canadese Bianca Andreescu che gli permettono di avvicinarsi alla statunitense. Grandi passi avanti per Camilache passa dalla 75esima alla 62esima posizione. 1 AUS Ashleigh Barty 7875 2 JPN Naomi Osaka 7346 3 ROU Simona Halep 6330 4 BLR Aryna Sabalenka 6195 5 UKR Elina Svitolina ...

