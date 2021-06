Quentin Tarantino, Barbara Bouchet svela: "Mi voleva per Bastardi senza gloria, è un genio inaffidabile" (Di lunedì 28 giugno 2021) Barbara Bouchet è tornata a parlare di Quentin Tarantino e ha ricordato quella volta in cui il regista la contattò per un ruolo in Bastardi senza gloria ma ha parlato anche dei loro litigi: 'E' viziato e inaffidabile'. Il rapporto tra Quentin Tarantino e Barbara Bouchet è, in un certo senso, di amore e odio. In occasione dell'ultima edizione dell'Ischia Film Festival, l'attrice ha ricordato di essere stata contattata dal regista di Pulp Fiction, che le ha proposto un ruolo in ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 giugno 2021)è tornata a parlare die ha ricordato quella volta in cui il regista la contattò per un ruolo inma ha parlato anche dei loro litigi: 'E' viziato e'. Il rapporto traè, in un certo senso, di amore e odio. In occasione dell'ultima edizione dell'Ischia Film Festival, l'attrice ha ricordato di essere stata contattata dal regista di Pulp Fiction, che le ha proposto un ruolo in ...

