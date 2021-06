Papa e Blinken, faccia a faccia sulla comunione per Biden (Di lunedì 28 giugno 2021) “L’atmosfera spirituale, l’arte divina, e l’impressionante architettura mi hanno lasciato senza parole. Davvero sbalorditivo”. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken affida ad un tweet la sua impressione dopo aver visto la Cappella Sistina, il capolavoro di Michelangelo coevo della scoperta dell’America (venne consacrata solo nove anni prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo nelle Indie occidentali). E cosi la Sistina diventa un po’ un simbolo dei rinnovati legami tra Stati Uniti e Vaticano. Si chiude definitivamente la guerra con Trump (e il suo alleato monsignor Carlo Maria Viganò, l’ex Nunzio a Washington ). Usa e Vaticano voltano pagina . Finisce oggi l’ ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) “L’atmosfera spirituale, l’arte divina, e l’impressionante architettura mi hanno lasciato senza parole. Davvero sbalorditivo”. Il Segretario di Stato americano Antonyaffida ad un tweet la sua impressione dopo aver visto la Cappella Sistina, il capolavoro di Michelangelo coevo della scoperta dell’America (venne consacrata solo nove anni prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo nelle Indie occidentali). E cosi la Sistina diventa un po’ un simbolo dei rinnovati legami tra Stati Uniti e Vaticano. Si chiude definitivamente la guerra con Trump (e il suo alleato monsignor Carlo Maria Viganò, l’ex Nunzio a Washington ). Usa e Vaticano voltano pagina . Finisce oggi l’ ...

