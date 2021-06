Orlando Merenda, suicida a 18 anni perché bullizzato. La mamma: «Troverò i colpevoli, non mi darò pace» (Di lunedì 28 giugno 2021) Si è ucciso lanciandosi sotto un treno, tra la stazione di Lingotto e quella di Moncalieri, a Torino, domenica 20 giugno. Non un biglietto per spiegare il suo gesto a chi lo amava. Orlando... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 giugno 2021) Si è ucciso lanciandosi sotto un treno, tra la stazione di Lingotto e quella di Moncalieri, a Torino, domenica 20 giugno. Non un biglietto per spiegare il suo gesto a chi lo amava....

