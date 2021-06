Omofobia: Letta, 'scriverò a Salvini, luogo per confronto è Parlamento' (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "scriverò un whatsapp di risposta a Salvini in cui gli dirò che il luogo per un confronto è il Parlamento. Andiamo in Parlamento e quello sarà il luogo per confrontarsi. Io non mi sono mai sottratto al confronto e lo farà e mi aspetto che chi parteciperà sia lì non per affossare" il ddl Zan ma "per discutere nel merito delle cose". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "un whatsapp di risposta ain cui gli dirò che ilper unè il. Andiamo ine quello sarà ilper confrontarsi. Io non mi sono mai sottratto ale lo farà e mi aspetto che chi parteciperà sia lì non per affossare" il ddl Zan ma "per discutere nel merito delle cose". Così il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina.

