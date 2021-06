"Non faccio il tuo prestanome". Ora è guerra totale, Conte non molla: "Io leader?", propone un voto per cacciare il comico (Di lunedì 28 giugno 2021) Incredibile ma vero, Giuseppe Conte ha parlato anche con una manciata di secondi prima del previsto. E ha reso nota la sua scelta: vuole Beppe Grillo muto e a cuccia. Questa l'estrema sintesi. Al termine di un monologo di mezzora, ha spiegato che per il comico "c'era e ci sarà sempre il ruolo di garante", ma "in un quadro che prevede distinzione tra le varie funzioni". Insomma, l'ex premier rivendica "piena agibilità politica", per usare le sue stesse parole. Per il M5s "chiedo piena agibilità politica del leader di turno". E ancora, "una leadership forte", perché "una diarchia non può funzionare". Non può funzionare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Incredibile ma vero, Giuseppeha parlato anche con una manciata di secondi prima del previsto. E ha reso nota la sua scelta: vuole Beppe Grillo muto e a cuccia. Questa l'estrema sintesi. Al termine di un monologo di mezzora, ha spiegato che per il"c'era e ci sarà sempre il ruolo di garante", ma "in un quadro che prevede distinzione tra le varie funzioni". Insomma, l'ex premier rivendica "piena agibilità politica", per usare le sue stesse parole. Per il M5s "chiedo piena agibilità politica deldi turno". E ancora, "unaship forte", perché "una diarchia non può funzionare". Non può funzionare un ...

