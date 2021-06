Mafia: difesa Mori chiede assoluzione, 'la trattativa è una favoletta inventata'/Adnkronos (2) (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) - "L'incontro viene collocato tra l'1 e il 21 giugno 1992 - dice oggi l'avvocato Milio - Se fosse stato il generale Mori o il colonnello De Donno il traditore, o il generale Subranni, Borsellino sarebbe andato il 25 giugno alla caserma Carini dei Carabinieri per proporre di fare le indagini? O il 10 e 11 luglio sarebbe andato in trasferta in elicottero con Subranni, o ancora li avrebbe difesi il 14 luglio 1992, pubblicamente, i traditori? E il 18 luglio, il giorno prima di Morire, disse: 'Non sarà la Mafia a uccidermi ma i miei colleghi e altri a permettere che ciò possa accadere, ma non menziona mai i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) () - "L'incontro viene collocato tra l'1 e il 21 giugno 1992 - dice oggi l'avvocato Milio - Se fosse stato il generaleo il colonnello De Donno il traditore, o il generale Subranni, Borsellino sarebbe andato il 25 giugno alla caserma Carini dei Carabinieri per proporre di fare le indagini? O il 10 e 11 luglio sarebbe andato in trasferta in elicottero con Subranni, o ancora li avrebbe difesi il 14 luglio 1992, pubblicamente, i traditori? E il 18 luglio, il giorno prima dire, disse: 'Non sarà laa uccidermi ma i miei colleghi e altri a permettere che ciò possa accadere, ma non menziona mai i ...

Advertising

TV7Benevento : Mafia: difesa Mori chiede assoluzione, 'la trattativa è una favoletta inventata'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Mafia: difesa Mori 'generale vittima di killeraggio mediatico, ristabilire verità anche per Borsellino' (2)... - TV7Benevento : Mafia: difesa Mori 'generale vittima di killeraggio mediatico, ristabilire verità anche per Borsellino'... - ilSicilia : #Cronaca #BasilioMilio Trattativa Stato-Mafia, difesa Mori: “Assoluzione Mannino scagiona anche i Ros”… - TV7Benevento : Mafia: difesa Mori, 'trattativa favoletta per distrarre gente da fatti poco commendevoli'... -