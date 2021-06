LIVE Francia-Svizzera 0-1 | Europei 2021 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.57che va meritatamente in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Seferovic,che sbaglia molto tecnicamente e paga l’assenza di un terzino sinistro di ruolo. A tra poco per il secondo45? Fine deltempo,0-1. 43? Benzema per Mbappé che tira male da fuori area. 41? Xhaka per Embolo che non controllo dentro l’area di rigore. 39? Si riprende a giocare. 37? Invasione di campo, i giocatori ne approfittano per dissetarsi. 35? Griezmann per Pavard che viene anticipato da ...