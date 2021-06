L' imbroglio di Orbán

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 28 giugno 2021) Sappiamo riconoscerla molto bene, la natura di un’assistenza non richiesta, di una mano falsamente fraterna, di un’imposizione culturale, politica e morale, anche se l’offerta arriva “da gente in giacca e cravatta e non da militari con le mostrine sul petto”. Sappiamo riconoscerla e sappiamo rifiutarla perché “l’Ungheria non diventerà una colonia”, lo è stata e non lo sarà più. Era il 2012, nello splendido palazzo del Parlamento di Budapest dove si respira aria imperiale con quei lampadari da sale da ballo principesche, quando il premier Viktorfece per la prima volta in modo tanto esplicito l’equiparazione tra l’Unione europea e l’Unione sovietica. Da lì in poi ...