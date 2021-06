Letta: “L’Unione Europea deve essere chiara e dura con l’Ungheria” (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA – “L’Unione Europea deve essere chiara e dura con l’Ungheria. A Berlino ho detto che o si sta con Orban, oppure si sta con i valori europei di rispetto e tolleranza. I piedi in due staffe no. Quello è solo opportunismo”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA – “con. A Berlino ho detto che o si sta con Orban, oppure si sta con i valori europei di rispetto e tolleranza. I piedi in due staffe no. Quello è solo opportunismo”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico(foto). L'articolo L'Opinionista.

