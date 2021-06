Lady Diana, l’ultimo segreto: l’interrogatorio al principe Carlo (Di lunedì 28 giugno 2021) Nei giorni scorsi è emerso che nel 2005 il principe Carlo fu interrogato dalla polizia per far luce sulla teoria del complotto relativa all’incidente mortale di Lady Diana. La principessa qualche anno prima di perdere la vita aveva lasciato al suo maggiordomo una misterioso biglietto. Credit: Steve Wood/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images“Mio marito sta pianificando un guasto ai freni della mia automobile per causarmi un trauma cranico”. Sono queste le inquietanti parole scritte nel 1995 da Diana Spencer, meglio conosciuta come Lady Diana, in un ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 giugno 2021) Nei giorni scorsi è emerso che nel 2005 ilfu interrogato dalla polizia per far luce sulla teoria del complotto relativa all’incidente mortale di. Lassa qualche anno prima di perdere la vita aveva lasciato al suo maggiordomo una misterioso biglietto. Credit: Steve Wood/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images“Mio marito sta pianificando un guasto ai freni della mia automobile per causarmi un trauma cranico”. Sono queste le inquietanti parole scritte nel 1995 daSpencer, meglio conosciuta come, in un ...

Nei giorni scorsi è emerso che nel 2005 il principe Carlo fu interrogato dalla polizia per far luce sulla teoria del complotto relativa all'incidente mortale di Lady Diana.

Come ha rivelato l'ex direttore di Scotland Yard, il principe nel 2005 accettò di farsi interrogare, ma in segreto, in merito a un «inquietante biglietto» lasciato da Diana, dieci anni prima, a Kensin ...

