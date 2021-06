‘La combattente’ di Stefania Nardini: la storia di una donna che non si arrende mai (Di lunedì 28 giugno 2021) Il giornalismo investigativo e la ricerca delle verità, le lotte e il sogno di un mondo migliore contro i potenti e i prepotenti, la voglia di vivere e di sorridere alla vita. Ecco i tratti distintivi di Angelita, la protagonista del nuovo romanzo di Stefania Nardini, La combattente, Edizioni e/o, la storia di una donna che – semplicemente – non si arrende mai. Non si arrendeva quando, giovane cronista, doveva descrivere la follia dei manicomi-lager prima della legge Basaglia; non si arrende, anni dopo, quando nel suo casale (la “grande casa”) è rimasta sola: Fabrizio, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Il giornalismo investigativo e la ricerca delle verità, le lotte e il sogno di un mondo migliore contro i potenti e i prepotenti, la voglia di vivere e di sorridere alla vita. Ecco i tratti distintivi di Angelita, la protagonista del nuovo romanzo di, La combattente, Edizioni e/o, ladi unache – semplicemente – non simai. Non siva quando, giovane cronista, doveva descrivere la follia dei manicomi-lager prima della legge Basaglia; non si, anni dopo, quando nel suo casale (la “grande casa”) è rimasta sola: Fabrizio, il ...

Advertising

ilfattoblog : ‘La combattente’ di Stefania Nardini: la storia di una donna che non si arrende mai - latenightlaia : RT @coralinesparita: Buono e combattente Pride?????????? Ricordate che siete altrettanto valid* anche senza essere pront* a fare outing, non c… - jetbxckheartx : RT @coralinesparita: Buono e combattente Pride?????????? Ricordate che siete altrettanto valid* anche senza essere pront* a fare outing, non c… - coralinesparita : Buono e combattente Pride?????????? Ricordate che siete altrettanto valid* anche senza essere pront* a fare outing, no… - EdizioniEO : RT @mod_temporali: Con “La combattente” (edizioni e/o, pp. 156, euro 15), Stefania Nardini analizza quella forza che resiste a situazioni d… -