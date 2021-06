“Insieme per i diritti” Stefania Orlando meravigliosa al Pride: parole forti (Di lunedì 28 giugno 2021) Stefania Orlando in occasione del Pride manifesta il suo sostegno e si lascia sfuggire forti parole, il suo look è meraviglioso, fan impazziti Stefania Orlando è stata ospite al Padova… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 giugno 2021)in occasione delmanifesta il suo sostegno e si lascia sfuggire, il suo look è meraviglioso, fan impazzitiè stata ospite al Padova… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

BeppeSala : Milano è oggi una città contemporanea, accogliente e inclusiva dove si è liberi di essere e di amare. Da qui voglia… - virginiaraggi : Ieri sera sono stata a cena nel quartiere Tuscolano, insieme a tantissime persone che ringrazio per il loro affetto… - juventusfc : Questa sera ottavi di finale per gli Azzurri a #EURO2020 ?????????? è insieme un classico e un inedito ?? Scopriamo in… - EMOBOYHWA : RT @PR0DBYJOONG: okay fortunatamente la persona che l'ha chiamato così è stata trovata e ha detto che siccome lui ha preso peso ha detto qu… - elio_vito : RT @elio_vito: Non so se sono temi divisivi, certo sono laceranti per chi subisce odio, discriminazioni e violenze. Ed ho imparato in @forz… -