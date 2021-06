Hazard: «Mi fa male, è un problema muscolare» (Di lunedì 28 giugno 2021) Molto probabilmente Hazard non giocherà venerdì prossimo contro l’Italia. Ha rilasciato delle dichiarazioni. “Vediamo oggi, quello che posso dire è che sento male e dà fastidio, si tratta di un problema muscolare. È ancora presto per dire se venerdì sarò in campo, vedremo dagli esami. In ogni caso resterò con la squadra”. Il fuoriclasse belga ne saprò di più nelle prossime ore. Un fuoriclasse tormentato dagli infortuni. Sembrava essersi ripreso e proprio sul più bello, alla vigilia dei quarti di finale dell’Europeo, ecco che si è nuovamente fermato. Da quando è andato a giocare al Real Madrid, dopo essere stato a lungo al ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 giugno 2021) Molto probabilmentenon giocherà venerdì prossimo contro l’Italia. Ha rilasciato delle dichiarazioni. “Vediamo oggi, quello che posso dire è che sentoe dà fastidio, si tratta di un. È ancora presto per dire se venerdì sarò in campo, vedremo dagli esami. In ogni caso resterò con la squadra”. Il fuoriclasse belga ne saprò di più nelle prossime ore. Un fuoriclasse tormentato dagli infortuni. Sembrava essersi ripreso e proprio sul più bello, alla vigilia dei quarti di finale dell’Europeo, ecco che si è nuovamente fermato. Da quando è andato a giocare al Real Madrid, dopo essere stato a lungo al ...

