Fdi | De Priamo | Settecamini | cittadini snobbati da Raggi

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – “Pur comprendendo che siamo ormai in campagna elettorale non possiamo non rilevare come l’incontro pubblicizzato adalla sindacasia veramente strumentale, visto che ha incontrato un comitato amico trascurando tuti gli altrie il comitato di quartiere che da anni segnalano il grave problema dei rifiuti, degli insediamenti rom e tante altre problematiche.” “Sarebbe stato corretto, visto che lain teoria sarebbe anche il loro sindaco, incontrarli e confrontarsi anche sugli aspetti critici ma nel favoloso mondo di Virginia ci sono solo le chat e i nastri da tagliare”. Così in un ...

Fdi Priamo

Roma " "La notizia dell'annullamento della sessione del 'concorsone' bandito da Roma Capitale, poiché durante l'esame un candidato si sarebbe accorto che nel formulario una domanda aveva due risposte ......una mozione per Expo 2030 da più di un anno non ci tiriamo mai indietro quando si tratta di unirsi per il bene di Roma". E' quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De, ...SENEGHE. Con l’ottava edizione del concerto di primavera Boghes Allirgas, in programma oggi alle 21 nella parrocchia Maria Immacolata, concessa dal parroco Don Fabio Brundu, il coro Ars ...Sonia, com' è che si è innamorata di Cassandra tanto da volerla interpretare? «Il testo me lo ha fatto leggere il regista Jan Fabre e mi è piaciuto subito moltissimo. Tra l'altro, l'orgia di visioni d ...