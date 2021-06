Ex Ilva Cornigliano, confermata la cassa integrazione. Il ministro Orlando, contestato, replica: “Risponderemo con i fatti” (Di lunedì 28 giugno 2021) Il ritardo per il traffico, i fischi dei lavoratori, la porta sbattuta in faccia dall’azienda. Giornata no per il ministro del Lavoro Andrea Orlando che in mattinata si è recato all’ex Ilva di Cornigliano in provincia di Genova. Da oggi nell’impianto siderurgico è scattata la cassa integrazione ordinaria decisa da Acciaierie d’ Italia (nuovo nome del gruppo dopo che, lo scorso 15 aprile, la società pubblica Invitalia è entrata nel capitale con il 38% a fianco di ArcelorMittal, ndr) che riguarderà tutti i quasi 1000 dipendenti di Cornigliano e 4mila a Taranto. La Cig durerà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Il ritardo per il traffico, i fischi dei lavoratori, la porta sbattuta in faccia dall’azienda. Giornata no per ildel Lavoro Andreache in mattinata si è recato all’exdiin provincia di Genova. Da oggi nell’impianto siderurgico è scattata laordinaria decisa da Acciaierie d’ Italia (nuovo nome del gruppo dopo che, lo scorso 15 aprile, la società pubblica Invitalia è entrata nel capitale con il 38% a fianco di ArcelorMittal, ndr) che riguarderà tutti i quasi 1000 dipendenti die 4mila a Taranto. La Cig durerà ...

