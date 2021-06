Euro 2021, l’eliminazione del Portogallo fa rumore. Keane attacca: “c’è un impostore! Ronaldo dovrebbe inseguirlo per tutto lo spogliatoio” (Di lunedì 28 giugno 2021) Foto Ansa Roy Keane commenta duramente l’eliminazione del Portogallo da Euro 2021: l’ex calciatore punta il dito contro il giovane Joao Felix definendolo un ‘impostore’ I Campioni d’Europa in carica sono già fuori dal torneo. Dopo un girone complicato, chiuso da terza in classifica, il Portogallo si è trovato contro il Belgio negli ottavi di finale di Euro 2021, non di certo il più semplice degli accoppiamenti. Nonostante ce l’abbiano messa tutta, con i 20 minuti finali di puro e disperato forcing offensivo, Cristiano ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Foto Ansa Roycommenta duramentedelda: l’ex calciatore punta il dito contro il giovane Joao Felix definendolo un ‘impostore’ I Campioni d’pa in carica sono già fuori dal torneo. Dopo un girone complicato, chiuso da terza in classifica, ilsi è trovato contro il Belgio negli ottavi di finale di, non di certo il più semplice degli accoppiamenti. Nonostante ce l’abbiano messa tutta, con i 20 minuti finali di puro e disperato forcing offensivo, Cristiano ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2021 Lazio, guarda Felipe Anderson: si allena per essere al top Felipe è in scadenza nel 2022, potrebbero bastare 8 milioni di euro. La sua prima stagione al West Ham è stata super. Poi non si è ripetuto. Il prestito al Porto un fallimento. Con la Lazio, a 28 ...

Calcio: Ancelotti inserito in 'lista nera' da fisco spagnolo ... è stato 'depennato' perché ha saldato il debito, oppure perché lo ha ridotto al di sotto del milione di euro, oppure ancora perché ha negoziato una sospensione o uno sgravio. 28 giugno 2021

Euro 2021, le partite di oggi 28 giugno: dove vedere in diretta (orari Sky e Rai) i campionati europei 2020 Today.it Lazio, guarda Felipe Anderson: si allena per essere al top ROMA - Ce la vuole mettere proprio tutta Felipe Anderson per tornare al top della forma. Il brasiliano ha vissuto un anno difficile al Porto: poche presenze, pochi lampi. Ora è in orbita Lazio, il clu ...

Il new deal polacco, la nostra ricetta contro la recessione Viviamo in tempi stupefacenti. Gli ultimi mesi sono stati segnati dalla paura per la salute e per la vita, dall’ansia per il futuro. La pandemia di coronavirus avrebbe potuto davvero riportarci agli a ...

