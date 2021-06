Euro 2020 è la festa degli abbracci

(Di lunedì 28 giugno 2021) Sarà che nell’ultimo anno e mezzo sono stati praticamente vietati, ma vedere tanti abbracci agli Europei di calcio dà speranza e fa piacere. Sono gesti spontanei e sentiti. Tutti fatti con il cuore, anche se nascono da situazioni diverse. Il più bello per l’Italia è quello fra Roberto Mancini e Gianluca Vialli, ma c’è anche Cristiano Ronaldo e ci sono i giocatori della Danimarca, stretti attorno a Eriksen dopo il malore in campo.

Le discussioni che gravitano intorno alla Nazionale spagnola ameriterebbero un libro di un grande scrittore. Sarebbe un'opera divisa in molti capitoli, capitoli che racconterebbero tantissime cose, dall'incapacità di concretizzare le occasioni da gol ...Il dottor Daniel Koch, consulente medico di, ammette: 'Non si può escludere totalmente che eventi e raduni possano portare a un aumento locale del numero di casi, ma questo non vale solo ...Laporte su Croazia-Spagna «La Croazia è piena di grandi giocatori a cominciare da Modric, il capitano, sarà durissima. Nelle prime due gare abbiamo faticato a far gol ma giocan ...