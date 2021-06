Emak | la controllata Comet acquisisce Poli

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) –, gruppo quotato sul segmento STAR, ha annunciato che la propriaS.p.A. ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del controllo diS.r.l., società attiva nella produzione e commercializzazione di motospazzatrici. La società ha realizzato nel 2020 vendite per circa 4 milioni di euro, un EBITDA normalizzato del 24% circa, con cassa positiva pari a circa 2 milioni di euro. L’operazione, il cui perfezionamento è previsto entro la prima metà del mese di ottobre, prevede l’acquisizione dell’80% della società. Il prezzo è stato determinato in 5,7 milioni di euro, inclusa la ...