Donnarumma: “Spero di giocare il più a lungo possibile. Voglio vincere trofei, sogno il pallone d’oro” (Di lunedì 28 giugno 2021) Gianluigi Donnarumma, attualmente impegnato con la Nazionale italiana in questi Europei, nel corso di una lunga intervista rilasciata al sito della Red Bull ha parlato dei sogni per il futuro: “Spero di giocare il più a lungo possibile, fino a 40 anni, è la mia passione. Il mio obiettivo è vincere più trofei possibili, soprattutto con la Nazionale italiana. Il sogno incredibile è vincere il pallone d’oro, ce la metterò tutta, poi vedremo che cosa succederà. Ogni giorno si può imparare qualcosa di nuovo. Ho ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021) Gianluigi, attualmente impegnato con la Nazionale italiana in questi Europei, nel corso di una lunga intervista rilasciata al sito della Red Bull ha parlato dei sogni per il futuro: “diil più a, fino a 40 anni, è la mia passione. Il mio obiettivo èpiùpossibili, soprattutto con la Nazionale italiana. Ilincredibile èil, ce la metterò tutta, poi vedremo che cosa succederà. Ogni giorno si può imparare qualcosa di nuovo. Ho ...

