Del Conte su blocco licenziamenti: "Escludere alcuni settori è al limite costituzionalità" (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Labitalia) - "I percorsi ipotizzati per il blocco selettivo dei licenziamenti sono sostanzialmente due: quello che si basa sui settori, sui codici Ateco, e quello che si basa sul ricorso alla cassa integrazione. Ambedue in realtà presentano delle criticità". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Maurizio Del Conte, giuslavorista e presidente di Afol Metropolitana di Milano. "Per il primo criterio -aggiunge Del Conte- si parla di proroga del blocco dei licenziamenti nel tessile, abbigliamento e calzature, settori cioè previsti in ripartenza a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Labitalia) - "I percorsi ipotizzati per ilselettivo deisono sostanzialmente due: quello che si basa sui, sui codici Ateco, e quello che si basa sul ricorso alla cassa integrazione. Ambedue in realtà presentano delle criticità". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Maurizio Del, giuslavorista e presidente di Afol Metropolitana di Milano. "Per il primo criterio -aggiunge Del- si parla di proroga deldeinel tessile, abbigliamento e calzature,cioè previsti in ripartenza a ...

