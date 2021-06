Covid | in Lombardia 46 nuovi casi e una vittima**

(Di lunedì 28 giugno 2021) Milano, 28 giu. (Adnkronos) - Inci sono 46di Covid19 e si registra una vittima del virus nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione. In terapia intensiva ci sono 61 posti letto occupati da pazienti Covid, uno in meno di ieri. Negli altri reparti, in tutto, sono ricoverati 250 pazienti (-8). A fronte di 9.458 tamponi processati, il tasso di positivi è allo 0,4%.

Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-23). A fronte di 33.328 ta… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4) e nei reparti (-2). A fronte di 27.289 tamponi effet…

... imposti lockdown e restrizioni L'Australia affronta vari cluster di- 19 in tutto il Paese, ... 28 giu 13:51 Moratti: "Invariante Delta al 6%" La Regione'sequenzia il 100% ......la Campania che vorrebbe confermare il 23 viste le chiusure primaverili dovute all' emergenza...conferma Lazio - con possibilità di vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti- ...4.258.069 casi, 127.472 morti, 4.073.435 guariti, 57.162 malati. Dati Protezione Civile del 27 giugno 2021. Ieri i positivi erano risultati ...Zero contagi in provincia di Como. Il lunedì, ormai è cosa nota, il numero di tamponi processati è sempre molto ...