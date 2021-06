“Chi non fa il vaccino è un ignorante”: Claudio Amendola contro i no vax | VIDEO (Di lunedì 28 giugno 2021) Per un Montesano che farnetica di sangue che si coagula per chi si è vaccinato e per un Rivera che senza mezzi termini dice che non farà il vaccino per una volta c’è un controaltare positivo. Si tratta di Claudio Amendola che a Tagadà su La7 è intervenuto per difendere l’importanza della vaccinazione anti COVID usando una parola che forse a qualcuno apparirà provocatoria ma che l’attore ha utilizzato nella sua accezione più letterale, senza polemica. “Chi non fa il vaccino è un ignorante”: Claudio Amendola contro i no vax ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Per un Montesano che farnetica di sangue che si coagula per chi si è vaccinato e per un Rivera che senza mezzi termini dice che non farà ilper una volta c’è unaltare positivo. Si tratta diche a Tagadà su La7 è intervenuto per difendere l’importanza della vaccinazione anti COVID usando una parola che forse a qualcuno apparirà provocatoria ma che l’attore ha utilizzato nella sua accezione più letterale, senza polemica. “Chi non fa ilè un”:i no vax ...

