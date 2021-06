Calcio, Giorgio Chiellini recupera per il Belgio? De Bruyne e Hazard preoccupano Martinez (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 2 luglio Italia e Belgio si confronteranno per i quarti di finale degli Europei 2021 di Calcio. Sul rettangolo verde di Monaco di Baviera (Germania) gli azzurri vorranno centrare la qualificazione alla semifinale, dovendo però fare i conti con la squadra n.1 del ranking FIFA e tra le maggiori pretendenti al successo finale. Roberto Mancini, da questo punto di vista, spera di recuperare una parte degli indisponibili. Il capitano Giorgio Chiellini sta lavorando alacremente per essere parte del match. Il centrale della Juventus negli ultimi giorni si è sottoposto ad esercizi di stretching, allungamenti e ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 2 luglio Italia esi confronteranno per i quarti di finale degli Europei 2021 di. Sul rettangolo verde di Monaco di Baviera (Germania) gli azzurri vorranno centrare la qualificazione alla semifinale, dovendo però fare i conti con la squadra n.1 del ranking FIFA e tra le maggiori pretendenti al successo finale. Roberto Mancini, da questo punto di vista, spera dire una parte degli indisponibili. Il capitanosta lavorando alacremente per essere parte del match. Il centrale della Juventus negli ultimi giorni si è sottoposto ad esercizi di stretching, allungamenti e ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Giorgio Il Belgio a Monaco s'inginocchierà. E anche gli azzurri per solidarietà Non c'è un annuncio ufficiale, ma dall'ambiente azzurro filtra l'intenzione di confermare quanto dichiarato prima di Italia - Austria da Giorgio Chiellini: se gli avversari s'inginocchiano per omaggiare il movimento "Black lives matter" lo facciamo anche noi. E dunque, con ogni probabilità, il quarto di finale tra Italia e Belgio sarà ...

