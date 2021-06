16enne trovata morta in una scarpata nel Bolognese, si indaga per omicidio: sul corpo diverse ferite (Di lunedì 28 giugno 2021) Novità nel caso della 16enne scomparsa e trovata morta in una scarpata del Bolognese: secondo quanto si apprende, si indaga per omicidio dopo la scoperta di alcune lesioni sul corpo. La vittima, Chiara Gualzetti, risultava scomparsa dalle 24 ore precedenti al ritrovamento, avvenuto in zona Monteveglio, nel territorio di Valsamoggia. trovata morta in una scarpata a 16 anni: indagini per omicidio Chiara Gualzetti avrebbe compiuto 16 anni tra poche settimane, riporta Ansa, ma oggi il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Novità nel caso dellascomparsa ein unadel: secondo quanto si apprende, siperdopo la scoperta di alcune lesioni sul. La vittima, Chiara Gualzetti, risultava scomparsa dalle 24 ore precedenti al ritrovamento, avvenuto in zona Monteveglio, nel territorio di Valsamoggia.in unaa 16 anni: indagini perChiara Gualzetti avrebbe compiuto 16 anni tra poche settimane, riporta Ansa, ma oggi il ...

Advertising

fattoquotidiano : Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco sull’appennino. I carabinieri indagano per omicidio - SkyTG24 : Trovata morta la 16enne scomparsa nel Bolognese: ferite da coltello, indagini per omicidio - MediasetTgcom24 : Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco: si indaga per omicidio #chiaragualzetti - SerglocSergio : #Bologna, 16enne trovata morta in un campo: lo sfogo del padre - infoitinterno : Bologna, Chiara Gualzetti trovata morta in una scarpata: la 16enne era scomparsa da casa -