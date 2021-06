Virgin Galactic ottiene i permessi per far volare i turisti (Di domenica 27 giugno 2021) La compagnia di Richard Branson ha ricevuto dalla FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uniti i permessi per i primi voli suborbitali turistici. Si paventa all'orizzonte una gara con la Blue Origin? Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 27 giugno 2021) La compagnia di Richard Branson ha ricevuto dalla FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uniti iper i primi voli suborbitalici. Si paventa all'orizzonte una gara con la Blue Origin?

