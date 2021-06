Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 giugno 2021)DEL 27 GIUGNOORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPOSTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ALE LINEE S NON SARANNO ATTIVE NEL GIORNO DI MARTEDI’ 29 GIUGNO E DAL 1 LUGLIO. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, SEGNALIAMO CHE SULLA A24-TERAMO A PARTIRE DA DOMANI, 28 GIUGNO, PRENDERANNO IL VIA I LAVORI DI ...