Torino Enrico Pellegrini trovato senza vita in via Principi d’Acaja 38 | era morto da giorni

Advertising

enrico_farda : RT @gmarcoc: Se a 18 anni si decide di interrompere la propria vita, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa tutte e tutti perché suicidar… - EzioMorassutti : RT @TeresaBellanova: A Torino Lorusso, a Milano Sala, a Bologna Lepore, a Roma Gualtieri, a Napoli Manfredi, a Primavalle Conte, a Siena Le… - carlo_masera : RT @TeresaBellanova: A Torino Lorusso, a Milano Sala, a Bologna Lepore, a Roma Gualtieri, a Napoli Manfredi, a Primavalle Conte, a Siena Le… - rumba15342942 : RT @TeresaBellanova: A Torino Lorusso, a Milano Sala, a Bologna Lepore, a Roma Gualtieri, a Napoli Manfredi, a Primavalle Conte, a Siena Le… - 51Pier : RT @TeresaBellanova: A Torino Lorusso, a Milano Sala, a Bologna Lepore, a Roma Gualtieri, a Napoli Manfredi, a Primavalle Conte, a Siena Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Enrico

La Prima Pagina

...direzione del M°Leo Brouwer presso l'Auditorium Paganini di Parma e per l'Unione Musicale di... Avi Avital, Michele Pertusi, Corrado Giuffredi, Danilo Rossi, Massimo Quarta,Bronzi, ...... in Calabria, dove si voterà per eleggere il presidente della Regione, Milano e. Ma c'è il timore che anche a Roma, in caso di ballottaggio tra Roberto Gualtieri (Pd) edMichetti (...Giallo in centro a Torino. Enrico Pellegrini, 52 anni, è stato trovato senza vita in un condominio in via Principi d’Acaja 38. L'uomo è morto a seguito di una ...Il corpo senza vita di un uomo 52 anni, Enrico Pellegrini, è stato ritrovato nel pomeriggio nella cantina di un'abitazione del centro di Torino, in via Principi d'Acaja ...