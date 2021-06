Suoni e colori, simbiosi perfetta (Di domenica 27 giugno 2021) Goethe, nella celebre Teoria dei colori, si occupò anche dei rapporti col suono, considerando che occorressero genio, fortuna e scienza per ricondurre a leggi superiori e universali l’abbinamento suono/colore. «Colore e suono – scriveva – sono come due fiumi che nascono da un’unica montagna, ma che scorrono in direzioni del tutto diverse», a meno che, aggiungeva, la musica non venga «sciolta» nei suoi primi elementi fisici. Nella parte conclusiva del trattato, Goethe ci parla di «Totalità e armonia», e ci … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 27 giugno 2021) Goethe, nella celebre Teoria dei, si occupò anche dei rapporti col suono, considerando che occorressero genio, fortuna e scienza per ricondurre a leggi superiori e universali l’abbinamento suono/colore. «Colore e suono – scriveva – sono come due fiumi che nascono da un’unica montagna, ma che scorrono in direzioni del tutto diverse», a meno che, aggiungeva, la musica non venga «sciolta» nei suoi primi elementi fisici. Nella parte conclusiva del trattato, Goethe ci parla di «Totalità e armonia», e ci … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AnnamariaGalav2 : RT @errante_l: e,..'crearsi! Con i Suoni. Con le Forme. Coi colori. Con le parole. Sbocciare. Incantare. Risvegliare. Entrare nelle opere.… - Lorett62826304 : RT @chiaratonda2021: #TraImmaginiEParole Come echi che a lungo e da lontano tendono a un’unità profonda e buia grande come le tenebre o la… - lucy_esposito : RT @chiaratonda2021: #TraImmaginiEParole Come echi che a lungo e da lontano tendono a un’unità profonda e buia grande come le tenebre o la… - gabriellabocca : RT @chiaratonda2021: #TraImmaginiEParole Come echi che a lungo e da lontano tendono a un’unità profonda e buia grande come le tenebre o la… - CasaLettori : RT @chiaratonda2021: #TraImmaginiEParole Come echi che a lungo e da lontano tendono a un’unità profonda e buia grande come le tenebre o la… -