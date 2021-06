Ricerche sul Conero, grida di aiuto ma non si trova nessuno (Di domenica 27 giugno 2021) Una vasta campagna di Ricerche è in corso nell'area del Monte Conero, dopo che alcuni testimoni hanno raccontato di avere sentito delle grida di aiuto, stamattina presto. "Al momento però non è stata ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 giugno 2021) Una vasta campagna diè in corso nell'area del Monte, dopo che alcuni testimoni hanno raccontato di avere sentito delledi, stamattina presto. "Al momento però non è stata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Questa notte sulla sponda bresciana del Lago di Garda è stato trovato il cadavere di un uomo, secondo le prime info… - Agenzia_Ansa : Un bimbo di poco meno di due anni è scomparso da alcune ore in località Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Sen… - ansa_marche : Ricerche sul Conero, grida di aiuto ma non si trova nessuno - black_blinky : RT @Blowjoint: Interessantissimo articolo pubblicato il mese scorso. 27 ricercatori, 7mila growers, 18 Paesi, tre anni di ricerche: uno stu… - OperaFisista : Ricerche sul Conero, grida di aiuto ma non si trova nessuno - Cronaca - ANSA -