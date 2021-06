Precipita mongolfiera: il bilancio delle vittime è drammatico (Video) (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Video a fine articolo. Cinque persone sono morte tragicamente nel pomeriggio di sabato dopo che una mongolfiera sulla quale si trovavano per un giro turistico ha colpito i cavi elettrici della linea ad alta tensione ed è Precipitata a forte velocità schiantandosi in strada. Il dramma si è consumato nelle scorse ore ad Albuquerque, nello stato del New Mexico, in Usa. Come ricostruito dal dipartimento di polizia della città americana, il drammatico incidente è avvenuto alle 7 ora locale, intorno alle 15 di sabato ora italiana, quando la mongolfiera ha colpito la linea elettrica ad un'altezza di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 giugno 2021) Ila fine articolo. Cinque persone sono morte tragicamente nel pomeriggio di sabato dopo che unasulla quale si trovavano per un giro turistico ha colpito i cavi elettrici della linea ad alta tensione ed èta a forte velocità schiantandosi in strada. Il dramma si è consumato nelle scorse ore ad Albuquerque, nello stato del New Mexico, in Usa. Come ricostruito dal dipartimento di polizia della città americana, ilincidente è avvenuto alle 7 ora locale, intorno alle 15 di sabato ora italiana, quando laha colpito la linea elettrica ad un'altezza di ...

