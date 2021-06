Porto Rubino 2021: a luglio il viaggio tra i mari della Puglia (Di domenica 27 giugno 2021) Una speciale chiamata all’imbarco, che ufficializza il ritorno della calda stagione dei live a pochi giorni dall’inizio dell’estate: da una venue incantevole come quella di Polignano a Mare parte il 19 luglio la terza edizione di Porto Rubino, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia. Quattro imperdibili tappe per il grandissimo evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere. È in quest’occasione che per ... Leggi su lopinionista (Di domenica 27 giugno 2021) Una speciale chiamata all’imbarco, che ufficializza il ritornocalda stagione dei live a pochi giorni dall’inizio dell’estate: da una venue incantevole come quella di Polignano a Mare parte il 19la terza edizione di, il suggestivodel cantautore pugliese Renzotra i. Quattro imperdibili tappe per il grandissimo evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere. È in quest’occasione che per ...

