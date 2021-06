Playoff Nba del 27 giugno: i Suns vincono anche gara 4 (Di domenica 27 giugno 2021) Per i Playoff Nba del 27 giugno si è giocata gara 4 della finale di Western Conference con i Phoenix Suns che hanno espugnato il campo dei Los Angeles Clippers avvicinandosi sensibilmente all’atto conclusivo. Decisivi per gli ospiti i 25 punti di Devin Booker e i 19 punti di DeAndre Ayton. Playoff Nba del 27 giugno: cosa è accaduto tra Clippers e Suns? I Suns partono lanciatissimi piazzando subito in apertura di match un parziale di 14-1 soprattutto grazie ad Ayton e Booker. I Clippers hanno provato a resistere, ma gli ospiti hanno ribattuto colpo su ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Per iNba del 27si è giocata4 della finale di Western Conference con i Phoenixche hanno espugnato il campo dei Los Angeles Clippers avvicinandosi sensibilmente all’atto conclusivo. Decisivi per gli ospiti i 25 punti di Devin Booker e i 19 punti di DeAndre Ayton.Nba del 27: cosa è accaduto tra Clippers e? Ipartono lanciatissimi piazzando subito in apertura di match un parziale di 14-1 soprattutto grazie ad Ayton e Booker. I Clippers hanno provato a resistere, ma gli ospiti hanno ribattuto colpo su ...

Advertising

zazoomblog : NBA Playoff 2021: Phoenix a una vittoria dalle Finals Clippers sconfitti 80-84 in gara-4 - #Playoff #2021:… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBAPlayoffs #Phoenix a una vittoria dalle Finals, Clippers sconfitti 80-84 in gara-4. La serie si sposta in Arizona s… - sportface2016 : #NBAPlayoffs #Phoenix a una vittoria dalle Finals, Clippers sconfitti 80-84 in gara-4. La serie si sposta in Ariz… - SkySportNBA : NBA, mai sotto i 20 dal via dei playoff: solo in 3 come Paul George negli ultimi 20 anni #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : Playoff NBA, i Clippers ora sono spalle al muro: Phoenix sbanca L.A. e va sul 3-1 #SkyNBA #NBA -